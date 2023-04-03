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Понедельник, 3 апреля, 2023
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Гладков призвал не допустить загрязнения Белгородской области из-за спецоперации

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Глава Белгородской области выразил недовольство скоростью наведения порядка в регионе после зимы, сообщило издание Go31.ru.

По его словам, проведение специальной военной операции никак не должно сказываться на эту сферу.

«Что у нас СВО и прифронтовой регион, поэтому мы можем с кучей мусора. Такого быть не должно», – подчеркнул Гладков.

Глава региона призвал внимательнее выбирать дату проведения субботника и привести Белгородскую область в порядок.

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