Гладков призвал не допустить загрязнения Белгородской области из-за спецоперации

Глава Белгородской области выразил недовольство скоростью наведения порядка в регионе после зимы, сообщило издание Go31.ru.

По его словам, проведение специальной военной операции никак не должно сказываться на эту сферу.

«Что у нас СВО и прифронтовой регион, поэтому мы можем с кучей мусора. Такого быть не должно», – подчеркнул Гладков.

Глава региона призвал внимательнее выбирать дату проведения субботника и привести Белгородскую область в порядок.