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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Происшествия

Гладков: погибшие в ДТП с BMW фельдшеры спасали белгородцев при обстрелах

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Две молодые женщины – фельдшеры, погибшие в ДТП, регулярно приходили на помощь белгородцам при обстрелах, заявил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира.

Авария произошла в ночь на 7 февраля в центре города. По предварительным данным, водитель BMW проехал перекресток на красный свет и врезался в скорую помощь. Погибли две медработницы.

«Я знал погибших девушек, видел их много раз на вызовах во время обстрелов, когда они оказывали помощь раненым детям, взрослым. Спасали их, не думая о своей безопасности. Мы все, конечно, в ужасе», — рассказал Гладков.

Глава региона уточнил, что у погибших остались дети. Он выразил надежду, что виновника ДТП накажут, «прощения ему нет». Возбуждено уголовное дело.

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Гладков пообещал помочь семьям фельдшеров.

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