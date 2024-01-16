Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитал чиновника Василия Голикова подчиненного за затянувшийся процесс оценки автомобилей, пострадавших под обстрелами, пишет «Бел.Ру».

Подчиненный главы региона отчитался, что во время праздников пострадали 637 автомобилей. Компенсацию получили лишь 68 владельцев машин. В целом же он пообещал завершить оценку всех авто до 25 января. Губернатора не устроил процесс работы.

«Деньги у меня есть. Я их готов выделить. Я считаю, что вы не занимаетесь этим совсем, бросили на самотек. До 20-го числа я должен выплатить все», – возмутился Гладков.

Он предложил Голикову самому оплачивать ремонт авто, если он не успеет справиться в срок, чтобы понять «все прелести этого процесса».