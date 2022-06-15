Гладков назвал «непростой» ситуацию на границе с Украиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о происходящем в селе Муром, пишет Бел.Ру.

Ранее местный житель рассказал о громких звуках выстрелов и поинтересовался, будут ли эвакуировать население села. Глава региона отметил, что при наличии угрозы информацию сразу же доводят до населения: «Если я этого не делают, значит, этого не произошло».

«Безусловно, ситуация не самая простая. У нас 520 километров государственной границы с Украиной. Идет спецоперация, шумно, громко», – пояснил Гладков.

Губернатор призвал доверять официальным каналам и добавил, что если он ничего не говорит, значит угрозы для мирных жителей или их имущества нет.