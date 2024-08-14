ГК «Зелёный сад» стала лидером по объёму построенного жилья

По итогам 2023 года Единый ресурс застройщиков России (портал ЕРЗ.РФ) присудил компании третье место по объёму ввода жилья в Рязанской области. Результат «Зелёного сада» составил 42 727 м², что и указано в дипломе.

Отметим, что портал ЕРЗ. РФ уже 10 лет ведёт исследования в сфере жилищного строительства. Его специалистами создана полная база новостроек и застройщиков страны. Благодаря этому в 2015 году в России впервые начал публиковаться ТОП застройщиков по объектам текущего строительства. Поддержку проекту оказывает Национальное объединение застройщиков жилья.

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