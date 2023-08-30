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ГК «ЕДИНСТВО» построит в Рязани жилой макроквартал с детскими садами, школой и живописным парком

7info7

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29 августа группа компаний «ЕДИНСТВО» презентовала свой новый проект. В рязанском микрорайоне Горроща, на пересечении улиц Черновицкая и Берёзовая, появится макроквартал «Свобода». Раскрыл подробности проекта, а также рассказал о его уникальных технологиях и преимуществах генеральный директор «ЕДИНСТВА» Антон Воробьёв.

Макроквартал «Свобода» не ограничится исключительно жилой застройкой. По замыслу авторов проекта, это будет «город-парк» с развитой социальной инфраструктурой и всем необходимым для благополучной и комфортной городской жизни. Первое, что отличает макроквартал – его удачное расположение. Жильцы всего за 15 минут смогут добираться до центра Рязани, в нескольких минутах – остановка общественного транспорта, в пешей доступности – основные объекты микрорайона:

– Сама по себе инфраструктура Горрощи хорошо развита. Здесь есть детские сады, школы, поликлиники, больницы, места отдыха, большие магазины, храмы, – обратил внимание гендиректор “Единства”. – Но вместе с тем наш новый макроквартал будет располагать собственной инфраструктурой.

Во-первых, речь идёт о двух детских садах на 560 мест, о новой современной школе вместимостью 1400 детей. Во-вторых, макроквартал в прямом смысле слова окружён и наполнен зеленью примыкать к нему будет парк площадью 5 гектаров, также там организуют просторный бульвар для отдыха и прогулок, который будет пересекать макроквартал. Как отметил Антон Воробьёв, объекты переведут в муниципальную собственность, доступ к ним получат все рязанцы. При этом придомовые территории жилых комплексов макроквартала будут приватными. Закрытое придомовое пространство организуют по принципу «двор без машин», для каждого ЖК создадут подземные парковки. Всего на территории макроквартала «Свобода» будет возведено семь жилых комплексов с домами переменной этажности: «Атмосфера», «Актив», «Вектор», «Тренд», «Талант», «Простор», «Горизонт». Строить ЖК будут по очереди, первый – «Атмосфера», продажа квартир в нём уже стартовала. 

Антон Воробьёв обратил внимание на то, что, по одному из важнейших замыслов проекта, удастся избежать серьёзного неудобства у будущих владельцев квартир. Как правило, когда застройщик приступает к реализации столь масштабного проекта, работы по благоустройству пространств, налаживанию коммуникаций растягиваются на несколько лет и могут продолжаться вплоть до того, как дома начнут заселяться. Отсюда – большие неудобства. Макроквартал «Свобода» – на сегодняшний день единственный проект в Рязани, который вошёл в федеральную программу «Стимул». Благодаря ей, все коммуникации, дорожная сеть на всей его территории будут созданы до ввода в эксплуатацию первой очереди строительства. 

– Это более 6 километров дорог, 2,5 километра новых сетей ливневых канализаций, 2,5 километра канализации и водоснабжения. На эти цели будет выделено около 2,1 миллиарда рублей, софинансирование осуществляется из федерального бюджета. Работы по прокладке коммуникаций начнутся в сентябре, завершить их планируют в 2025 году, – уточнил гендиректор «Единства». 

Оценят владельцы квартир в «Свободе» и другие приятные опции, которые реализует застройщик. Например, на территории макроквартала создадут сразу три площадки для выгула собак, в подъездах домов будет выполнена дизайнерская отделка. Уютные кофейни и магазины – также окажутся в доступности жильцов.

Антон Воробьёв добавил: макроквартал «Свобода» будет реализован согласно концепции свободы выбора в условиях городского пространства. 

– По нашей концепции, «Свобода» подразумевает под собой широкий выбор человека с того момента, как он перешагнул порог своего подъезда. В нашем новом макроквартале жильцы могут ощутить свободу в полной мере. Большое комфортно организованное внешнее пространство позволяет найти занятие по душе. Также понятие свободы всегда связано с ожиданиями чего-то большего. Мы надеемся, что люди, покупая квартиры в нашем макроквартале, будут стремиться к лучшему и тем самым делать свою жизнь более комфортной, — выразил надежды он.  

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