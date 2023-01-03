Вторник, 3 января, 2023
Татьяна Проводина

ГИБДД призывает водителей и пешеходов в Рязанском регионе к бдительности из-за ухудшения погоды

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Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области

В Госавтоинспекции Рязанской области призывают водителей и пешеходов принять во внимание ухудшающиеся погодные условия в регионе и соблюдать бдительность при передвижении по дорогам.

Из-за снегопада и изменения температуры воздуха на дорогах могут образоваться гололедица и снежный накат.

Остановочный путь ТС в таких условиях существенно возрастает, что повышает риск дорожных происшествий.

Напомним: накануне в Рязанской области слетели в кювет и опрокинулись два легковых автомобиля.

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