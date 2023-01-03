В Рязанской области слетела в кювет и перевернулась легковушка

На трассе в Рязанской области между р.п. Гусь Железный и р.п. Тума на скользкой дороге легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Фото с места происшествия публикует группа Эвакуатор Тума/Спас-Клепики/Касимов ВКонтакте.

Инцидент произошёл 2 января около 10 часов утра недалеко от поворота на д. Вельково. Как говорится в сообщении, водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге.

Никто не пострадал. Граждан призывают быть внимательнее и аккуратнее.

Напомним: утром 2 января сообщалось о ещё одном перевёртыше недалеко от Тумы. Около 9:20 Chevrolet Cruze съехал со скользкой дороги и перевернулся. В том ДТП также обошлось без пострадавших.