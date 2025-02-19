ГИБДД ищет в Рязанской области машины с подложными номерами

19 февраля сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проводят масштабные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений ПДД. Основное внимание уделяется водителям, управляющим транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками, а также автомобилями, не зарегистрированными в установленном порядке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основная задача мероприятий — повышение безопасности на дорогах региона и пресечение правонарушений, связанных с использованием поддельных номеров или эксплуатацией незарегистрированных транспортных средств. Такие действия не только нарушают закон, но и создают угрозу для других участников дорожного движения.

В случае выявления нарушений водители будут привлечены к административной ответственности. Согласно законодательству, управление автомобилем с подложными номерами или без регистрации влечёт за собой штрафы, а в некоторых случаях — лишение водительских прав.