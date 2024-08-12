Герой России Владислав Головин принял участие в создании игры, посвящённой СВО

Герой России и ветеран СВО Владислав Головин принял участие в разработке первой компьютерной игры, посвящённой событиям СВО. Об этом сообщает программа «Время героев», в которой он проходит обучение.

Игру назвали «Отряд 22: ZOV». В её основу легли события, происходящие на территории ДНР, ЛНР. Сюжетная линия посвящена периоду с 2014 по 2024 годы. Тактический экшн будет содержать несколько миссий, связанных с хронологией боевых действий на Украине, которые будут постоянно дорабатываться и актуализироваться. Владислав Головин, как и другие участники спецоперации, выступил в качестве консультанта.

— Сегодня нам важно воспитывать молодое поколение и давать им правильные жизненные ориентиры. Уверен, что игра «Отряд 22: ZOV» сможет научить мужеству, справедливости, честности и состраданию. Совместно с разработчиками я постараюсь донести через игру правильные ценности до молодых ребят, — отметил он.

Владислава Головина многие знают по позывному «Струна», он служил в морской пехоте, участвовал в штурме Мариуполя. Сейчас, кроме преподавания в РВВДКУ, занимается общественной деятельностью в Рязани.

В этом году Владислав Головин участвовал в предварительном голосовании «Единой России», где одержал победу. Далее он должен был баллотироваться в качестве кандидата на довыборах в Рязанскую областную Думу по одномандатному округу №12, но отказался от этой перспективы. Решение Головин объяснил тем, что решил продолжить военную службу.