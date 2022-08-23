Гериатры рекомендуют пожилым людям есть горчицу

Горчица, по словам экспертов, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действиями, укрепляет иммунитет и замедляет камнеобразование в желчном пузыре.

Руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова рекомендует пожилым людям с недостаточностью питания добавлять в пищу горчицу в небольших количествах.

Недостаточность питания или синдром мальнутриции является опасной патологией, которой подвержены люди старше 65 лет. Она приводит к снижению мышечной массы тела и разрушению костной ткани, влечёт за собой когнитивные нарушения, ухудшает качество жизни человека, снижает уровень его физической активности, замедляет скорость восстановления после перенесенных болезней.

Одной из причин недостаточности питания у пожилых считается снижение аппетита, которое может быть вызвано приемом некоторых препаратов, депрессией, ухудшением настроения и потерей интереса к жизни. Важным фактором риска является и нарушение чувствительности к запахам и вкусу пищи. Так, у четверти людей старше 65 лет теряется способность чувствовать один из четырёх вкусов (сладкий, горький, соленый, кислый).

Горчица, как и другие острые и пряные приправы, оказывает раздражающий эффект на слизистую ротовой полости и желудка, стимулирует таким образом слюноотделение и секрецию желудочного сока, благодаря чему улучшается аппетит и пищеварение в целом. Кроме того, горчица обладает противовоспалительным и антиоксидантным действиями, укрепляет иммунитет и замедляет камнеобразование в желчном пузыре.

Однако, предупреждает врач, пожилым острое и пряное следует употреблять в умеренном количестве. При наличии противопоказаний, таких как заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергия, лишний вес, и вовсе следует отказать от подобных вкусовых добавок.

Информация предоставлена пресс-службой Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России.