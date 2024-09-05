Попавшие в российский плен бойцы украинского батальона «Азов*» начинают пускать слезу и раскаиваться в своих грехах, заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинов, чьи слова привел ТАСС.

«Того «Азова*», который изначально, в начале СВО был, почти нет. Этот «Азов*» уже находится в небытие, он уже у Бандеры гостит. А теперь это лишь название», – отметил военный.

По его словам, многие попавшие в плен плачутся, рассказывают, как их насильно заставили пойти в армию воевать.

Алаудинов добавил, что при атаке на Курскую область ВСУ потеряли большое количество наиболее подготовленных частей и наемников, среди которых было много иностранцев.

*Запрещенная в России террористическая организация.