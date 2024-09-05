Попавшие в российский плен бойцы украинского батальона «Азов*» начинают пускать слезу и раскаиваться в своих грехах, заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинов, чьи слова привел ТАСС.
По его словам, многие попавшие в плен плачутся, рассказывают, как их насильно заставили пойти в армию воевать.
Алаудинов добавил, что при атаке на Курскую область ВСУ потеряли большое количество наиболее подготовленных частей и наемников, среди которых было много иностранцев.
*Запрещенная в России террористическая организация.