ГАИ предупредила о повышенном риске ДТП в шести районах Рязанской области

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимальную осторожность, особенно сегодня, 10 января, из-за повышенных рисков дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание следует уделить тем, кто планирует поездки в Рязанский, Рыбновский, Спасский, Шиловский, Михайловский и Скопинский районы.
По данным ГУ МЧС, опубликованным на официальной карте, именно в этих районах вероятность аварий наиболее высока. Основная причина — ожидаемая гололедица, которая усложнит движение по трассам. Водителям рекомендуется соблюдать предельную осторожность и адаптировать стиль вождения к сложным дорожным условиям.
Список наиболее опасных участков:
Трасса М-5 «Урал»:
- Рыбновский район: 170–174 км;
- г. Рязань: 180–200 км;
- Спасский район: 230–250 км;
- Шиловский район: 280–295 км.
Трасса Р-22 «Каспий»:
- Михайловский район: 200–215 км;
- Скопинский район: 255–270 км.