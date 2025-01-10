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ГАИ предупредила о повышенном риске ДТП в шести районах Рязанской области

Алексей Самохин

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимальную осторожность, особенно сегодня, 10 января, из-за повышенных рисков дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание следует уделить тем, кто планирует поездки в Рязанский, Рыбновский, Спасский, Шиловский, Михайловский и Скопинский районы.

По данным ГУ МЧС, опубликованным на официальной карте, именно в этих районах вероятность аварий наиболее высока. Основная причина — ожидаемая гололедица, которая усложнит движение по трассам. Водителям рекомендуется соблюдать предельную осторожность и адаптировать стиль вождения к сложным дорожным условиям.

Список наиболее опасных участков:

Трасса М-5 «Урал»:

  • Рыбновский район: 170–174 км;
  • г. Рязань: 180–200 км;
  • Спасский район: 230–250 км;
  • Шиловский район: 280–295 км.

Трасса Р-22 «Каспий»:

  • Михайловский район: 200–215 км;
  • Скопинский район: 255–270 км.

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