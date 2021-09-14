Гаджет c пользой для учебы

Начинается учебный год. Учебники и тетради подготовлены, гардероб обновлен, рюкзак собран. Консервативные родители достают припрятанные кнопочные телефоны: чтобы ребенок ни на что не отвлекался. Более равнодушные сетуют: «сейчас они все в телефонах сидят или у телевизора» … С этим не поспоришь. Но можно и из гаджетов извлечь пользу для образования детей. Родителю нужно только помочь ребенку и включить контроль. А мы подскажем, какие ресурсы могут быть полезными.

Занимательные науки

Один из самых удобных вариантов – подкасты: почти радио-передачи, но в коротком формате. Доступные всегда и везде, где есть интернет. Рекомендуем Физиков: профи радио Маяка делают программы с учеными в самых разных областях. Специалисты из разных областей простым языком рассказывают о сложных вещах, а если что-то непонятно – уточнения вносит ведущий; в цикле передач ПостНаука – можно послушать обо всех отраслях научного знания; Naked Scienсe: компактно, увлекательно о самых новых научных тенденциях.

Для тех, кто лучше воспринимает картинку – удобнее телеканалы (но их можно смотреть и через приложение в телефоне). Восторг от научных открытый – на Discovery Science HD, контент попроще – Discovery, Viasat Explore и HDL. Здесь можно наглядно увидеть, как работает клетка или что происходит во время появления новой звезды. Ребенок легко запомнит новый материал и блеснёт знаниями на уроке.

О прекрасном

Никогда еще искусство не было так доступно, как в эру интернета. Величайшие музеи мира – Эрмитаж, Лувр, Британский музей и другие – оцифровали свои коллекции. Лекции по истории музыки от величайших музыкантов – можно смотреть, а книги по искусствоведению – слушать. В Youtube и на сайтах концертных залов есть записи музыкальных шедевров чуть не с начала звукозаписывающей эры. На телеканале Mezzo Live HD лучшие концерты мировой классики и джаза на большом экране.

Иностранные языки

Для желающих выучить язык сейчас открыты безграничные возможности. И гаджет в этом – большой помощник: от программок для запоминания слов и сложных форм до онлайн-курсов по языкам. Одно из удобных приложений с разными языками – Drops: на разные уровни, и грамматику прокачать, и словарный запас расширить. Для изучения английского есть отличный телеканал — English Club TV: все те же развлекательные программы и передачи, как вы любите – но на доступном английском с пояснениями. Большой помощник в деле изучения языков – подкасты. Как не бояться учить язык и быстро это сделать, расскажет полиглот Дмитрий Петров, а правильно пользоваться русским поможет подкаст Как это по-русски.

Путешествие по планете

Для многих школьников – биология и география не самые простые предметы. Но только до тех пор, пока они не «столкнутся с предметом» вживую. А в этом отлично помогают передачи про животных и путешествия. Увлекательные программы про джунгли и тайгу, про пустыню и Арктику, про их обитателей и взаимодействие с человеком можно найти на телеканалах Viasat Nature, National Geographic Channel и NatGeo Wild, Поехали! и Animal Planet. Все они доступны в пакетах Спутникового ТВ МТС.

ВРЕЗ: Эти каналы, а также множество других можно смотреть в высоком качестве в формате Спутникового ТВ. Например, у МТС сейчас очень выгодное предложение: конвергентный тариф, позволяющий подключить одновременно Спутниковое телевидение и мобильный интернет. На телевидении – больше 200 каналов, в том числе, более десяти специальных детских канала, а интернет пригодится, если, например, вы с семьей живете за городом. Оба сервиса – обойдутся вам всего 490 рублей в месяц.