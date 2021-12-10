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Пятница, 10 декабря, 2021
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ФСБ и Росгвардия задержала в Рязанской области нелегального оружейника с пятью детьми

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / МВД РФ

В поселке Горенка Михайловского района Рязанской области сотрудники УФСБ и Росгвардии задержали местного жителя, который подозревается в незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

По предварительным данным, мужчина оборудовал в своей квартире мастерскую по переделке сигнального оружия в боевое. Товар он продавал через знакомых. К моменту задержания злоумышленник успел сбыть 5 пистолетов.

Поскольку дому у подозреваемого находились пятеро несовершеннолетних детей, операцию по поимке провели на улице. 

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В ходе обыска правоохранители нашли в его квартире 10 переделанных пистолетов, 5 самодельных ружей, более 250 патронов разного калибра, 11 банок с порохом и пустой тубус от гранатомета.

Возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 223 УК РФ. 

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