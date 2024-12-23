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ФСБ и МВД выпустили экстренное обращение к рязанцам в связи с поджогами по всей России

Валерия Мединская

В России фиксируется волна массовых поджогов. Граждане, попавшие под действия зарубежных колл-центров, массово зажигали фейерверки в ТЦ и банках, пытались поджигать военкоматы, служебный автотранспорт правоохранителей.

В МВД и ФСБ предупреждают рязанцев: эти люди попались на манипуляции телефонных мошенников. Желая заработать или вернуть похищенные злоумышленниками деньги, они стали участниками психологических операций недружественных стран. Разумеется, потерянные средства им никто не вернул, а сами поджигатели теперь привлекаются к уголовной ответственности.

Жителям Рязанской области разъясняют: в преддверии Нового года мошенники не только ищут личную финансовую выгоду, но и пытаются дестабилизировать обстановку:

— Будьте бдительны и прекращайте общение при первых подозрительных словах. Обязательно поговорите об этом со своими родными, особенно со старшим поколением. Это поможет избежать серьезных ошибок. Призываем граждан избегать необдуманных поступков и закономерно последующего наказания, — говорится в сообщении ведомства.

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