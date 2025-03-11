Француженка Ирэн Коммо посетила Касимов

В туристском информационном центре Касимовского муниципального округа 11 марта состоялась встреча школьников и студентов с общественным деятелем Ирэн Коммо. Об этом сообщает администрация округа.

Всех собравшихся поприветствовал глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов.

Ирэн — гражданка Франции, а с 2024 года также и России. Она поделилась с ребятами своей удивительной жизнью, работой и планами на будущее.

В ходе встречи школьники и студенты задавали множество вопросов, на которые получили интересные ответы. В свою очередь, Ирэн также задала вопросы ребятам.

Реклама

Это была увлекательная и продуктивная встреча, которая позволила каждому участнику получить новые знания и впечатления.