Четверг, 24 августа, 2023
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Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир

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24 августа в рамках VI Международного форума «Юность древних городов» в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества состоялась торжественная презентация выставки «ПРО-ремёсла. Тверь-Владимир-Рязань».

В рамках мероприятия гостей поприветствовали руководители Тверского и Рязанского областных научно-методических центров народного творчества – Елена Марина и Елена Шаповская.

Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир
Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир
Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир
Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир
Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир
Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир
Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир
Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир
Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир
Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир

— Так почему Тверь? Почему Владимир? Прежде всего мы опирались на руководство центров в этих городах. Нас связывают давние творческие связи. В рамках этих связей проходят мастер-классы и встречи. Хочется продолжать этот проект. Возможно, будут другие города, – поделилась в своем выступлении Елена Марина.

Важной частью мероприятия стало подписание соглашения о творческом сотрудничестве в торжественной и в то же время по-семейному тёплой обстановке. Также в рамках открытия состоялось награждение мастеров.

— Спасибо за вашу любовь к искусству. За то, что сохранняя традиции, приносите в них своё видение» – поблагодарила награждённых Виолетта Ловкова, заместитель директора Рязанского центра народного творчества.

По завершении презентации гостей пригласили почувствовать в мастер-классах по лепке из глины и плетению лаптей и в полной мере насладиться великолепием представленных на выставке работ в самых разных народных стилях, фасонах и техниках.

Начав свой путь в Твери, проследовав через Владимир и добравшись до Рязани, выставка завершится в Москве. Успейте посетить!

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