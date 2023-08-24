Форум древних городов связал Рязань, Тверь и Владимир

24 августа в рамках VI Международного форума «Юность древних городов» в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества состоялась торжественная презентация выставки «ПРО-ремёсла. Тверь-Владимир-Рязань».
В рамках мероприятия гостей поприветствовали руководители Тверского и Рязанского областных научно-методических центров народного творчества – Елена Марина и Елена Шаповская.
Важной частью мероприятия стало подписание соглашения о творческом сотрудничестве в торжественной и в то же время по-семейному тёплой обстановке. Также в рамках открытия состоялось награждение мастеров.
По завершении презентации гостей пригласили почувствовать в мастер-классах по лепке из глины и плетению лаптей и в полной мере насладиться великолепием представленных на выставке работ в самых разных народных стилях, фасонах и техниках.
Начав свой путь в Твери, проследовав через Владимир и добравшись до Рязани, выставка завершится в Москве. Успейте посетить!