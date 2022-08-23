Форум древних городов 2022.  Анонс. День первый

С 24 по 27 августа в Рязани в пятый раз пройдёт Международный Форум древних городов.

24 августа начнутся научные мероприятия форума. Пройдёт десант волонтёров культуры в муниципальных образованиях, а на Лыбедском бульваре начнёт работу Мультимедийный комплекс, где можно будет увидеть лучшие короткометражные фильмы и фото Международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить»,

В 15.00 на сцене мультимедийного комплекса состоится премьера спектакля по мотивам произведений Н.С. Лескова «Житие одной бабы» — режиссёр-постановщик Урсула Макарова.

В спектакле будут использованы традиционные народные костюмы Рязанской и Тамбовской губернии, а также показаны фрагменты обрядов ремесленного процесса и фольклорные элементы. После спектакля зрителей ожидает приятный сюрприз — розыгрыш призов от компании Ситилинк.

В концертно-выставочном зале «На Грибоедова» откроется выставка М.К. Шелковенко « Звучащая в гербе история. Геральдика Рязанского края».

Символично, что в рамках года культурного наследия народов России в Рязанской областной библиотеке имени Горького пройдут выставочные, дискуссионные и аналитические мероприятия по разработке всероссийского культурно-просветительского маршрута по местам бытования традиционных народов России, их культуры, художественных промыслов и ремёсел «Многоликая Россия».

Специальным гостем слёта станет Статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова.

#ФорумНарядныйМирРязань