Финансовые организации оштрафовали на 4,6 млн рублей за антимонопольные нарушения

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За нарушение антимонопольного законодательства в 2020 году на финансовые организации были наложены штрафы на общую сумму 4,7 млн рублей. Центральный аппарат ФАС выдал 39 постановлений о применении мер административной ответственности, из них три еще не исполнены, подчеркнули в службе. В целом объем уплаченных взысканий составил 4,6 млн рублей или 98,5%, добавили там. Для сравнения: в 2019-м компании получили почти втрое меньше постановлений, заплатив 2,7 млн.

Львиная доля этих нарушений пришлась на страховые организации. Их оштрафовали за невыполнение в срок предписания, не представление и подачу недостоверных сведений, рассказали в ФАС, не уточнив названия организаций-нарушителей. Признаки недобросовестной конкуренции выявлены в деятельности восьми банков.

Чаще всего банки вводят граждан в заблуждение относительно условий программ лояльности, инвестпродуктов, например ИСЖ, и других накопительных инструментов, отметили в службе.

Налагаемые штрафы даже в масштабах одной организации не соразмерны потерям потребителей и в целом незначительны для каждого участника рынка, подчеркнула руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Учитывая, что многие потребители не знают о возможности отстаивать свои права, а иногда даже не понимают, что они нарушены и не жалуются, то можно смело утверждать, что ущерб, причиненный финрынком потребителю, в десятки и даже в сотни раз выше, чем сумма взысканий, считает она.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Штраф наплакал: в пандемию ФАС взыскала с финансовых организаций 4,6 млн