Финальную версию проекта моста-дублёра через Оку представят рязанцам к декабрю 2022 года

Финальную версию проекта строительства моста-дублёра через Оку, как ожидается, представят жителям Рязани в декабре 2022 года. Об этом рассказал министр транспорта и автодорог Рязанской области Вадим Решетник.

Глава регионального министерства организовал 5 сентября на Северной окружной дороге пресс-конференцию. О заявлении Вадима Решетника пишет МедиаРязань.

Вадим Решетник: «В настоящее время силами администрации Рязани разрабатывается транспортная модель города. Уверен, что и вопрос моста-дублёра там будет учтён. Я надеюсь, что в декабре мы транспортную модель увидим. Вполне возможно, там будут и изменения по примыканию будущего моста-дублёра»

Как отметил министр, нынешний мост морально изношен.

В середине августа на пресс-конференции врио рязанского губернатора Павел Малков отметил, что мост-дублёр нужно построить в течение пяти-семи лет, при этом действующий мост полностью закроют на реконструкцию.