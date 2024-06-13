Финал шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ пройдёт в это воскресенье

В воскресенье, 16 июня, на телеканале НТВ состоится грандиозный финал шоу «ВИА Суперстар!» (16+). В этот вечер станет известно, кто из музыкальных коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые, получит звание «суперстара», сообщает пресс-служба телеканала.

В решающей битве примут участие: группы «Вирус!», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли» и «Балаган Лимитед», золотой состав группы «Стрелки», а также вокально-инструментальные ансамбли «Лейся, песня!» и «Белорусские легенды».

Позади пять выпусков шоу, каждый из которых был посвящён отдельной теме: «Свой хит», «Не в своей тарелке», «Трибьют Ирины Аллегровой», «Дискотека века» и «Хит на все времена». По правилам проекта, если два раза подряд коллектив получал наименьшее количество баллов, он должен был покинуть шоу. Однако один раз за весь сезон судьи могли спасти группу. Этой возможностью они воспользовались в третий конкурсный день и оставили в проекте ВИА «Лейся, песня!». Таким образом до финала дошли все восемь коллективов. В заключительном выпуске каждый из них представит новую песню.

Оценивать выступления конкурсантов в финале будут члены постоянного звёздного жюри: ведущая программ «Секрет на миллион» и «Звёзды сошлись» Лера Кудрявцева, известный музыкальный критик Сергей Соседов, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка России Наташа Королёва.

Турнирная таблица по итогам пяти выпусков выглядит так: лидером стал ВИА «Белорусские легенды» с 42 баллами. Вторую строчку заняла группа «Балаган лимитед», набравшая 40 баллов. На третьем месте расположился «Вирус!» с 38 баллами. Следом – «Форум», «Чи-Ли» и «Лейся, песня!», набравшие 35, 34 и 33 балла соответственно. Последнюю строчку делят «Божья коровка» и золотой состав группы «Стрелки» с 32 баллами.