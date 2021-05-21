Финал «Евровидения-2021»: список участников, прямая трансляция и яркие выступления из полуфиналов

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В субботу, 22 мая, в Роттердаме состоится финал главного песенного конкурса «Евровидение». Россию там будет представлять певица Манижа с песней «Russian Woman».

Напомним, конкурс должен был проходить в Роттердаме в 2020 году. Однако из-за коронавирусных ограничений «Евровидение» не состоялось, поэтому было решено, что участников Нидерланды примут в следующем году.

За выход в финал боролись 33 участника из разных стран, однако пройти дальше удалось лишь 20. При этом пять стран (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страна-хозяйка конкурса освобождаются от борьбы в полуфинале.

По итогам голосования за звание лучшего поборются следующие участники из 26 стран.

Порядок выступления будет следующим:

Кипр — Элена Цагрину; Албания — Анжела Перистери; Израиль — Эден Алене; Бельгия — трио “Hooverphonic”; Россия — Манижа; Мальта — Дестини Чукуньере; Португалия — The Black Mamba; Сербия — Hurricane; Великобритания — Джеймс Ньюман; Греция — Stefania; Швейцария — Gjon’s Tears; Исландия — Da∂i Freyr og Gagnamagni∂; Испания — Блас Канто; Молдова — Наталья Гордиенко; Германия — Jendrik; Финляндия — Blind Channel; Болгария — Виктория Георгиева; Литва — The Roop; Украина — Go_A; Франция — Барбара Пьевик; Азербайджан — Самира Эфенди; Норвегия — TIX; Нидерланды — Жангу Макрой; Италия — Måneskin; Швеция — Tusse; Сан-Марино — Senhit.

Посмотреть прямой эфир «Евровидения-2021» можно будет в субботу, 22 мая, в 22:00 на Первом канале.

Представительница России — Манижа

Представители Украины — группа Go-A

Представители Бельгии — трио “Hooverphonic”

Представительница Мальты — Дестини Чукуньере

Напомним, отправить Манижу на «Евровидение» решили путем всероссийского зрительского голосования. После представительница России объяснила смысл своей песни.