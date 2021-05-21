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Пятница, 21 мая, 2021
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Финал «Евровидения-2021»: список участников, прямая трансляция и яркие выступления из полуфиналов

Елена Лобанова
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В субботу, 22 мая, в Роттердаме состоится финал главного песенного конкурса «Евровидение». Россию там будет представлять певица Манижа с песней «Russian Woman». 

Напомним, конкурс должен был проходить в Роттердаме в 2020 году. Однако из-за коронавирусных ограничений «Евровидение» не состоялось, поэтому было решено, что участников Нидерланды примут в следующем году. 

За выход в финал боролись 33 участника из разных стран, однако пройти дальше удалось лишь 20. При этом пять стран (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страна-хозяйка конкурса освобождаются от борьбы в полуфинале.  

По итогам голосования за звание лучшего поборются следующие участники из 26 стран.

Порядок выступления будет следующим:

  1.  Кипр — Элена Цагрину;
  2.  Албания — Анжела Перистери;
  3.  Израиль — Эден Алене; 
  4.  Бельгия — трио “Hooverphonic”; 
  5.  Россия — Манижа; 
  6.  Мальта — Дестини Чукуньере; 
  7.  Португалия — The Black Mamba; 
  8.  Сербия — Hurricane; 
  9.  Великобритания — Джеймс Ньюман; 
  10.  Греция — Stefania; 
  11.  Швейцария — Gjon’s Tears; 
  12.  Исландия — Da∂i Freyr og Gagnamagni∂;
  13.  Испания — Блас Канто;
  14.  Молдова — Наталья Гордиенко; 
  15.  Германия — Jendrik; 
  16.  Финляндия — Blind Channel;
  17.  Болгария — Виктория Георгиева; 
  18.  Литва — The Roop;
  19.  Украина — Go_A; 
  20.  Франция — Барбара Пьевик; 
  21.  Азербайджан — Самира Эфенди;
  22.  Норвегия — TIX;
  23.  Нидерланды — Жангу Макрой;
  24.  Италия — Måneskin;
  25.  Швеция — Tusse;
  26.  Сан-Марино — Senhit.

Посмотреть прямой эфир «Евровидения-2021» можно будет в субботу, 22 мая, в 22:00 на Первом канале.

Представительница России — Манижа

Представители Украины — группа Go-A

Представители Бельгии — трио “Hooverphonic”

Представительница Мальты — Дестини Чукуньере

Напомним, отправить Манижу на «Евровидение» решили путем всероссийского зрительского голосования. После представительница России объяснила смысл своей песни.

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