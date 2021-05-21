Финал «Евровидения-2021»: список участников, прямая трансляция и яркие выступления из полуфиналов

В субботу, 22 мая, в Роттердаме состоится финал главного песенного конкурса «Евровидение». Россию там будет представлять певица Манижа с песней «Russian Woman».
Напомним, конкурс должен был проходить в Роттердаме в 2020 году. Однако из-за коронавирусных ограничений «Евровидение» не состоялось, поэтому было решено, что участников Нидерланды примут в следующем году.
За выход в финал боролись 33 участника из разных стран, однако пройти дальше удалось лишь 20. При этом пять стран (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страна-хозяйка конкурса освобождаются от борьбы в полуфинале.
По итогам голосования за звание лучшего поборются следующие участники из 26 стран.
Порядок выступления будет следующим:
- Кипр — Элена Цагрину;
- Албания — Анжела Перистери;
- Израиль — Эден Алене;
- Бельгия — трио “Hooverphonic”;
- Россия — Манижа;
- Мальта — Дестини Чукуньере;
- Португалия — The Black Mamba;
- Сербия — Hurricane;
- Великобритания — Джеймс Ньюман;
- Греция — Stefania;
- Швейцария — Gjon’s Tears;
- Исландия — Da∂i Freyr og Gagnamagni∂;
- Испания — Блас Канто;
- Молдова — Наталья Гордиенко;
- Германия — Jendrik;
- Финляндия — Blind Channel;
- Болгария — Виктория Георгиева;
- Литва — The Roop;
- Украина — Go_A;
- Франция — Барбара Пьевик;
- Азербайджан — Самира Эфенди;
- Норвегия — TIX;
- Нидерланды — Жангу Макрой;
- Италия — Måneskin;
- Швеция — Tusse;
- Сан-Марино — Senhit.
Посмотреть прямой эфир «Евровидения-2021» можно будет в субботу, 22 мая, в 22:00 на Первом канале.
Представительница России — Манижа
Представители Украины — группа Go-A
Представители Бельгии — трио “Hooverphonic”
Представительница Мальты — Дестини Чукуньере
Напомним, отправить Манижу на «Евровидение» решили путем всероссийского зрительского голосования. После представительница России объяснила смысл своей песни.