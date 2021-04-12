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Понедельник, 12 апреля, 2021
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Manizha раскрыла смысл своей песни для «Евровидения»

7info
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Певица Manizha (Манижа Сангин), которая будет представлять Россию на «Евровидении», раскрыла смысл своей композиции британскому изданию The Guardian, пишет Лента.ру

Манижа заявила, что саркастичная лирика песни Russian Woman вдохновлена опытом общения с некоторыми людьми. Теми, кто советует похудеть, возмущаются, что у неё нет детей в 30 лет. Такие слова могут травмировать, считает исполнительница. 

Manizha рассказала, что в песне «Русская женщина» есть ссылки и на более тяжёлые переживания. Например, в строчке: «Но сломанной family не сломать меня».

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