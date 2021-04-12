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Понедельник, 12 апреля, 2021
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«Финал четырёх» баскетбольного первенства ЦФО пройдёт в Рязанской области

7info
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Вчера завершился полуфинальный этап первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд. По его итогам определился квартет сильнейших команд, которые продолжат борьбу за чемпионство. «Финал четырех» пройдет 24-25 апреля в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» города Рыбное Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба БК «Рязань».

Группа «А»

  1. БК «Рязань» — 6 очков (3 победы, разница мячей 265 – 185);
  2. «Кристалл» (Лыткарино) — 5 очков (2 победы, разница мячей 203 – 240);
  3. БК «Русичи-2» — 4 очка (1 победа, разница мячей 223 – 236);
  4. БК «Тверь» — 3 очка (0 побед, разница мячей 208 – 238).

Группа «Б»

  1. БК «Новомосковск» — 6 очков (3 победы, разница мячей 280 – 218);
  2. «Олимпик» (Мытищи) — 5 очков (2 победы, разница мячей 269 – 255);
  3. БК «Брянск» — 4 очка (1 победа, разница мячей 283 – 274);
  4. «Грин Хилл» — 3 очка (0 побед, разница мячей 216 – 301).

По итогам полуфинального этапа путевки в «Финал четырех» завоевали победители групп БК «Рязань» и БК «Новомосковск», а также команды, занявшие вторые места, «Кристалл» (Лыткарино) и «Олимпик» (Мытищи).

24-25 апреля в рыбновском ФСК «Звезда» этим коллективам предстоит определить победителя соревнований ЦФО по баскетболу среди мужских команд сезона 2020/21 годов.

Календарь игр, а также расписание движения транспорта будет сообщено позже.

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