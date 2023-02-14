Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе кисти

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти рук, сообщил StarHit со ссылкой на источник в больнице.
Ранее сообщалось, что знаменитому фигуристу провели операцию по ампутации обеих стоп.
Его супруга Оксана Домнина поблагодарила тех, кто поддержал фигуриста.
«Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное», – высказалась женщина.
Костомарова госпитализировали в начале января с болью в груди. Медики диагностировали прогрессирующую пневмонию, деформацию легких и сепсис.
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