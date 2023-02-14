Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе кисти

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти рук, сообщил StarHit со ссылкой на источник в больнице.

Ранее сообщалось, что знаменитому фигуристу провели операцию по ампутации обеих стоп.

Его супруга Оксана Домнина поблагодарила тех, кто поддержал фигуриста.

«Только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное», – высказалась женщина.

Костомарова госпитализировали в начале января с болью в груди. Медики диагностировали прогрессирующую пневмонию, деформацию легких и сепсис.