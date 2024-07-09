Вторник, 9 июля, 2024

Фигурист Энберт назвал условия для возвращения Трусовой к соревнованиям

Автор: 7info

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Александра Трусова, фото: t.me/avtrusovaofficial

Александр Энберт, известный российский фигурист, прокомментировал возможное возвращение в соревновательный спорт своей коллеги Александры Трусовой.

Ранее появилась информация о том, что 20-летняя уроженка Рязани планирует выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре.

В интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику Энберт сказал: «Очень хочется видеть Сашу на соревнованиях. Но для этого у неё должны быть мотивация и желание. Если они будут, то я бы хотел, чтобы она выступала».

Александра Трусова — серебряный призёр Олимпийских игр и бронзовый призёр чемпионата мира в женском одиночном катании.

Пока же Александра Трусова готовится к свадьбе.

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