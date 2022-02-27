ФИФА запретила проводить в России матчи футбольных сборных

ФИФА объявила о запрете проводить на территории России матчи с участием футбольных сборных.

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Российская команда сможет играть на нейтральном поле, но без зрителей. Также на международных матчах запретят исполнять гимн страны, использовать флаг. Сама команда будет называться «Сборная РФС».

Ранее сборная Польши, с которой российская команда должна сыграть отборочный матч чемпионата мира в Катаре, заявила, что не выйдет на поле. Также от встречи отказались потенциальные соперники России — сборные Швеции и Чехии.

ФИФА продолжит консультации и может принять в отношении российских команд дополнительные санкции.