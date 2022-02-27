ФИФА запретила проводить в России матчи футбольных сборных

ФИФА объявила о запрете проводить на территории России матчи с участием футбольных сборных.
Российская команда сможет играть на нейтральном поле, но без зрителей. Также на международных матчах запретят исполнять гимн страны, использовать флаг. Сама команда будет называться «Сборная РФС».
Ранее сборная Польши, с которой российская команда должна сыграть отборочный матч чемпионата мира в Катаре, заявила, что не выйдет на поле. Также от встречи отказались потенциальные соперники России — сборные Швеции и Чехии.
ФИФА продолжит консультации и может принять в отношении российских команд дополнительные санкции.