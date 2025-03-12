Феерия музыки и ярких образов из кинофильмов в восьмом выпуске шоу «Один в один»

14 марта в 21:10 на телеканале «Россия» пройдет восьмой специальный киновыпуск шоу «Один в один» (6+). В эфире Юлия Савичева, Елена Образцова, Николай Басков, Марина Мещерякова, Мария Зайцева.

Проект удивляет феерией эмоций: в прошедшем выпуске перевоплощение в настолько тронуло ведущего шоу и члена жюри , что они не смогли сдержать слез и поделились воспоминаниями. Но, к сожалению, этот образ вновь не позволил Юлии войти в тройку лучших, и по итогам седьмого выпуска она заняла последнее место, а первое досталось .

Ведущий Николай Басков: «Я увидел Юлию за кулисами в образе Елены Образцовой, и у меня перехватило дыхание, вся жизнь перед глазами пронеслась».

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Юлия Савичева: «После таких оценок, которые у меня были, бороться за победу уже бесполезно Я перевоплощаюсь в этом шоу только для себя и для зрителей».

Борьба за главный приз шоу перевоплощений «Один в один»кино и образам из популярных и всеми любимых фильмов Юрий Стоянов Алексей Чумаков Марина Мещерякова.Лариса Долина. в самом разгаре. Телезрителей ожидают самые напряженные по эмоциональному накалу выпуски, среди них в ближайшую пятницу – специальный выпуск, который будет посвящен . За столомжюри, как и прежде, ,и В кресле четвертого приглашенного гостя окажется

В новом выпуске телезрители увидят новые перевоплощения в известных героев кинофильмов разных жанров, среди которых «Карнавал», «Титаник», «Гостья из будущего», «Мулен Руж», «Танцор диско», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Золушка», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» «12 стульев». иСоздатели шоу подготовили яркие музыкальные номера! Декорации, хореография, костюмы, грим – все это создаст невероятную атмосферу кино и заставит зрителя окунуться в мир любимых художественных образов.

Поможет ли Юлии СавичевойИрины Муравьёвой «Карнавал»Мария Зайцева образ из фильма получить наконец высокие баллы и сможет ли удержаться в лидерах – одна из интриг нового выпуска.

Мария Зайцева: «Для меня в шоу «Один в один» самое важное – это попробовать кардинально разные образы. Это вызов самой себе. Мне нравится выпадать из зоны комфорта, нравится эта актерская прокачка, которую мы здесь получаем, потому что это, безусловно, огромная школа. Мне безумно интересно шоу перевоплощений, но могу сказать, что это самый сложный телепроект, в котором я участвовала. Не все образы получаются одинаково: что-то удается лучше, что-то хуже. Например, я думала, что перевоплотиться в Шуру будет гораздо проще, чем это оказалось на самом деле. Иногда кажется, что образ простой, а в итоге он дается с большим трудом».

Как распределятся баллы в турнирной таблице восьмого конкурсного дня, узнаем в эту пятницу! Не пропустите!