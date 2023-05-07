Федеральные министерства и ведомства поддержали Всероссийскую акцию РДДМ «Окна Победы»

Российское движение детей и молодежи объявило о старте главного этапа акции «Окна Победы» – юным патриотам по всей стране вместе с родителями в преддверии 9 Мая предстоит украсить окна своих домов и квартир. В этом году Движение Первых выступает ключевым оператором акции.

«У памяти о подвиге нет возрастных ограничений. Наша акция по-настоящему всенародная. Это тот формат, который объединяет семьи, школьные классы, студенческие и трудовые коллективы. Уверен, мы увидим миллионы Окон Победы. Все первичные отделения «Движения первых», десятки тысяч ребят уже активно включаются в акцию. Окна наших домов, квартир, школ, университетов и предприятий напомнят о том, что мы настоящие хранители истории нашей Победы, которую никому и никогда не удастся переписать», – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.

Большую воспитательную и образовательную роль акции «Окна Победы» отмечают и в Министерстве просвещения РФ, так как дети и подростки именно из рассказов пап и мам узнают о подвигах своих родных и близких в годы Великой Отечественной войны.

Тысячи ребят из десятков регионов по всей стране уже подключились к акции, в том числе и активисты Рязанской области. Одними из первых к акции присоединились ребята из Школы №41 города Рязани, а в ближайшее время Первые украсят окна в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета, Дворце молодёжи города Рязани и кондитерской «Та еда», окна которой выходят на главную площадь города.

В преддверии Дня Победы «Движение первых» объявило гражданскую инициативу по сбору эскизов, которые могли бы стать трафаретами для украшения окон. Буквально за пару дней дети прислали более 700 эскизов.

Ребята уделили особое внимание всемирно известным мемориалам и памятникам в России, которые посвящены подвигу Красной армии и народа в Великой Отечественной войне. Так, украсить окна можно силуэтами Ржевского мемориала Советскому солдату (Тверская область), памятника «Родина-мать зовет!» (Волгоград), скульптурной композиции «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран» (Белгородская область), мурманского «Алеши», Могилы Неизвестного солдата (Москва), магнитогорского монумента «Тыл — фронту» (Челябинская область), новороссийского мемориала «Малая земля» (Краснодарский край) и другими.

Участники акции также вспомнили разрушенные мемориалы из европейских стран, которые развязали войну с памятниками и стремятся предать забвению подвиг красноармейцев и жертв нацизма. Один из таких трафаретов – силуэт Памятника советским воинам-освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, разрушенный в августе 2022 года.

Акцию в преддверии Дня Победы поддержат Всероссийские детские центры и детские лагеря: «Орленок», «Океан», «Артек», «Смена»; круглогодичные образовательные центры «Машук», «Сенеж» и «Таврида»; технопарки «Кванториум»; Дома научной коллаборации и IT-Cube; учреждения спорта, культуры, дополнительного образования детей и молодежи, детские сады, школы-интернаты, крупные региональные вузы, колледжи, а также учредители и партнеры Движения.

Все участники акции могут поделиться фотографиями оформленных окон в социальных сетях с хэштегами #РДДМ, #ДвижениеПервых, #ОкнаПобеды.

Скачать трафареты можно по ссылке.

Партнерами Всероссийской акции «Окна Победы» выступают МЧС Росси, Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название «Движение первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Возрастное ограничение 6+