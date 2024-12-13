Фанаты певца SHAMAN приехали в Россию из Словакии на концерт кумира

Двенадцать поклонников из Словакии отправились в Россию, чтобы лично побывать на концерте SHAMAN — российского исполнителя, чьи песни покорили их сердца. Несколько часов в пути и тысячи километров оказались для них ничем, по сравнению с возможностью услышать артиста вживую. Концерт проходил в деловом комплексе «Мир» в Реутове, пишет REGIONS.

Среди фанатов выделялся Роберт, для которого SHAMAN стал символом любви к России. Он впервые услышал песню «Встанем» в интернете, и с тех пор считает её настоящим шедевром. Роберт с гордостью говорит о русском народе, носит майку с изображением Путина и увлекается русской культурой. По его словам, музыка SHAMAN наполняет его душу, а встреча с артистом стала мечтой, которая сбылась.

Другой яркий представитель группы фанатов — Алэна Палахьева. Она узнала о певце от своей русской подруги Елены, после чего вместе с ней основала фан-клуб SHAMAN в Словакии. Сейчас их сообщество насчитывает 20 человек. Алэна признаётся, что песни артиста изменили её жизнь, вдохновив на организацию фанатского движения.

Гости приехали не с пустыми руками. Для SHAMAN они привезли 75-градусную настойку, вручную сшитую футболку и словацкий флаг. Артист поблагодарил их за такие теплые знаки внимания, сфотографировался с каждым и дал автографы. В ответ он исполнил для словаков песню «Душа нараспашку», что стало для них особенным моментом.

Фанаты признаются, что эта поездка останется в их сердцах навсегда. Концерт, встреча с SHAMAN и атмосфера живого исполнения стали настоящим праздником для тех, кто готов путешествовать в любую точку мира ради своего кумира.

В пятницу, 13 декабря, группа возвращается домой в Словакию. Несмотря на возвращение к привычной жизни, они уверены, что воспоминания об этой поездке будут греть их еще долгие годы.