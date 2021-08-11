Фальшивые денежные знаки: итоги за 6 месяцев 2021 года

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За первое полугодие 2021 года в Рязанской области выявлено 155 фальшивых банкнот Банка России. Это на 10 единиц больше, чем за аналогичный период годом ранее. Обнаружены подделки преимущественно самого крупного номинала.

Проверку экспертов на подлинность не прошли 132 купюры номиналом 5000 рублей, что на 20 единиц больше, чем с января по июнь 2020 года. Это 85% всех подделок. Число фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей при этом уменьшилось на 9 единиц, их выявлено 17. Также были обнаружены пять поддельных купюр номиналом 2000 рублей и одна — 500 рублей.

Преступники изготавливают не только банкноты, но и монеты: за 6 месяцев 2021 года выявлено четыре подделки, номиналом 5 и 10 рублей (3 и 1 единица соответственно). Годом ранее фальшивых монет обнаружено не было. Кроме того, в Рязанской области с января по июнь 2021 года выявлено 24 поддельных денежных знака иностранных государств номиналом 100 и 50 долларов США.

В статистику Банка России попадают денежные знаки, которые оказались в отделениях коммерческих банков. Но чаще преступники сбывают подделки через торговые точки и АЗС, — отмечает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова. — Не допустить такую фальшивку дальше в оборот — задача кассовых работников. Они могут или самостоятельно изучить признаки подлинности банкнот и монет на сайте Банка России, или пройти обучение на специальных курсах. За два года действия программы в целом по стране ее прошли более 2,6 тысяч человек.