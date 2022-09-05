Евтихий Тихий 6 сентября: что нельзя и что нужно делать, народные приметы

День 6 сентября в народном календаре имеет название Евтихий Тихий. Для этой даты у наших предков существовал ряд запретов, которым они всячески следовали.

Что нельзя, а что, наоборот, необходимо делать на Евтихия? К каким приметам нужно прислушаться?

Традиции и запреты 6 сентября

Сегодня нельзя ходить в лес. Есть вероятность заблудиться и погибнуть.

Сегодня не стоит много разговаривать. Считалось, что пустые слова и обещания могут обернуться большой бедой.

6 сентября девушкам нужно умыться с утра святой водой. Этот нехитрый ритуал поможет сохранить надолго красоту и молодость.

Народные приметы 6 сентября

На Евтихия утихают ветра и начинается бабье лето;

Если на улице дождь, зима будет холодной;