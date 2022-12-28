Евродепутат рассказал о новых санкциях против РФ

ЕС может принять антироссийские санкции в области атомной энергетики. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек.

– Например, в арсенале — снижение предельного уровня цены на нефть. После долгих переговоров страны ЕС смогли условиться только о потолке в $60 за баррель. Возможны санкции против сотрудничества в области атомной энергетики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже выразил свое несогласие с этой мерой. И всё же еще непонятно, остановит ли он такие шаги наложением вето или, как в случае с нефтью, договорится лишь об исключениях для своей страны, — добавил политик.

При этом, по его словам, оценивать последствия от санкций пока ключевые силы в ЕС не собираются. В интервью «Известиям» он при этом отметил, что установление предельной стоимости газа может поставить под вопрос импорт топлива самим Евросоюзом.

– Сейчас мировая рыночная цена на газ ниже установленного порога. Это означает, что пока правительствам стран ЕС не нужно снижать цену. Однако на мировом рынке цена колеблется, и в случае повышения спроса она снова будет расти. В этом случае членам объединения придется дотировать разницу между более высокой рыночной ценой и предельной ценой на газ. Если они будут слишком неуступчивы в переговорах с поставщиками за пределами России, то под вопросом окажутся сами поставки, — добавил Гуннар Бек.

В интервью «Известиям» евродепутат также прокомментировал коррупционный скандал в ЕП и рассказал о военной поддержке Киева в 2023 году.Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: