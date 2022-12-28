Евродепутат рассказал о новых санкциях против РФ

ЕС может принять антироссийские санкции в области атомной энергетики. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек.
При этом, по его словам, оценивать последствия от санкций пока ключевые силы в ЕС не собираются. В интервью «Известиям» он при этом отметил, что установление предельной стоимости газа может поставить под вопрос импорт топлива самим Евросоюзом.
В интервью «Известиям» евродепутат также прокомментировал коррупционный скандал в ЕП и рассказал о военной поддержке Киева в 2023 году.Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: