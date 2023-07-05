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Евгения Рубцова избрана секретарём отделения «Единой России» Сасовского муниципального округа

7info
Фото: ryazan.er.ru

Глава администрации города Сасова Евгения Рубцова избрана секретарём местного отделения партии «Единая Россия» Сасовского муниципального округа. Решение принято на конференции отделения, прошедшей 4 июля, сообщает ryazan.er.ru.

Участники заседания выбирали руководителя из двух кандидатур, Рубцова набрала большинство голосов.

Также избраны новые составы местного полсовета (19 человек) и местной контрольной комиссии 95 человек). Кроме того, определены делегаты на конференцию регионального отделения партии «Единая Россия».

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