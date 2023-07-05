Евгения Рубцова избрана секретарём отделения «Единой России» Сасовского муниципального округа

Глава администрации города Сасова Евгения Рубцова избрана секретарём местного отделения партии «Единая Россия» Сасовского муниципального округа. Решение принято на конференции отделения, прошедшей 4 июля, сообщает ryazan.er.ru.

Участники заседания выбирали руководителя из двух кандидатур, Рубцова набрала большинство голосов.

Также избраны новые составы местного полсовета (19 человек) и местной контрольной комиссии 95 человек). Кроме того, определены делегаты на конференцию регионального отделения партии «Единая Россия».