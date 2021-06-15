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Среда, 16 июня, 2021
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Ещё один партнёр «СберБанка» «Центр Роста» поделился впечатлениями от участия в программе

7info7
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Руководитель партнёрского направления регионального отделения «СберБанка» Алексей Беляков продолжает знакомить читателей 7info с рязанскими компаниями, ставшими партнёрами банка.

Напомним, партнёрская программа крупнейшего банка действует в регионе несколько лет. Её участником может стать любое юридическое лицо. Партнёрство даёт организации возможность оказывать банковские услуги и получать вознаграждение за привлечение клиентов. 

Больше года «Центр Роста» является партнёром «СберБанка», – рассказывает Виталий Мягков, генеральный директор фирмы. – Мы являемся учебным центром, обучаем людей по различным профилям. У нас большой выбор курсов от парикмахерского дела до ландшафтного дизайна. Рано или поздно у наших учеников встаёт вопрос об открытии собственного дела.

Как отметил Виталий Мягков, «Центр Роста» не только обучает, но и благодаря возможностям, которые даёт партнёрская программа «СберБанка», помогает открывать бизнес.

Дальше мы помогаем открывать расчётный счёт и оказываем весь спектр банковских услуг, – добавил он. – И самое главное – не нужно никуда ходить. Все услуги мы оказываем прямо в нашем офисе.

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