Ещё один партнёр «СберБанка» «Центр Роста» поделился впечатлениями от участия в программе

- Advertisement -

Руководитель партнёрского направления регионального отделения «СберБанка» Алексей Беляков продолжает знакомить читателей 7info с рязанскими компаниями, ставшими партнёрами банка.

Напомним, партнёрская программа крупнейшего банка действует в регионе несколько лет. Её участником может стать любое юридическое лицо. Партнёрство даёт организации возможность оказывать банковские услуги и получать вознаграждение за привлечение клиентов.

Больше года «Центр Роста» является партнёром «СберБанка», – рассказывает Виталий Мягков, генеральный директор фирмы. – Мы являемся учебным центром, обучаем людей по различным профилям. У нас большой выбор курсов от парикмахерского дела до ландшафтного дизайна. Рано или поздно у наших учеников встаёт вопрос об открытии собственного дела.

Как отметил Виталий Мягков, «Центр Роста» не только обучает, но и благодаря возможностям, которые даёт партнёрская программа «СберБанка», помогает открывать бизнес.