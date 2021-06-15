Ещё один партнёр «СберБанка» «Центр Роста» поделился впечатлениями от участия в программе

Руководитель партнёрского направления регионального отделения «СберБанка» Алексей Беляков продолжает знакомить читателей 7info с рязанскими компаниями, ставшими партнёрами банка.
Напомним, партнёрская программа крупнейшего банка действует в регионе несколько лет. Её участником может стать любое юридическое лицо. Партнёрство даёт организации возможность оказывать банковские услуги и получать вознаграждение за привлечение клиентов.
Как отметил Виталий Мягков, «Центр Роста» не только обучает, но и благодаря возможностям, которые даёт партнёрская программа «СберБанка», помогает открывать бизнес.