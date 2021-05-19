23.1 C
Рязань
Среда, 19 мая, 2021

Ещё на двух локациях сотрудники рязанской НПК высадили саженцы деревьев

7info7

Рязанская НПК продолжает активно участвовать во всероссийской акции «Зелёная весна». Ещё на двух площадках работники предприятия высадили саженцы липы, рябины и дуба.

Посадка саженцев прошла в Ильиной дубраве ЦПКиО и на Севастопольской аллее на улице Черновицкой. Ильину дубраву украсили 30 молодых дубов, на Севастопольской аллее появилось 40 молодых лип и 10 рябин.

Только в мае сотрудники предприятия высадили на различных локациях 300 молодых деревьев.. Все они планируют высадить 500 саженцев дуба, ели, сосны и липы.

Мы продолжаем реализовывать экологические инициативы, — сказал генеральный директор Рязанской НПКСергей Михайлов. – Посадить дерево – это благое дело на многие годы вперед. Если учесть, что, к примеру, дуб дает прирост 7-10 см в год, то деревья, посаженные нашим предприятием, будут служить, приносить пользу и радовать нас, детей наших детей и следующие поколения рязанцев.

Сохранение окружающей среды и озеленение пространств – важный приоритет работы рязанского нефтезавода. В рамках экологической акции «Зелёная весна» работники предприятия вышли на четыре субботника в разных частях города – в Новопавловской роще, на Южном промузле, на улице Весенней и в Турлатове. На этой неделе с участием работников Рязанской НПК состоится субботник на территории ОКБ.

Завод также высадил 100 саженцев дуба в Турлатове по просьбе местных жителей. 100 саженцев липы, рябины и дуба появились в Комсомольском парке и на бульваре Победы.

Напомним, кроме мероприятий по благоустройству и озеленению Рязани, нефтезавод проводит эко-просветительскую работу со школьниками и студентами, а также ежегодно оказывает поддержку Окскому заповеднику. 

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Рязанская НПК продолжает активно участвовать во всероссийской акции «Зелёная весна». Ещё на двух площадках работники предприятия высадили саженцы липы, рябины и дуба.

Посадка саженцев прошла в Ильиной дубраве ЦПКиО и на Севастопольской аллее на улице Черновицкой. Ильину дубраву украсили 30 молодых дубов, на Севастопольской аллее появилось 40 молодых лип и 10 рябин.

Только в мае сотрудники предприятия высадили на различных локациях 300 молодых деревьев.. Все они планируют высадить 500 саженцев дуба, ели, сосны и липы.

Мы продолжаем реализовывать экологические инициативы, — сказал генеральный директор Рязанской НПКСергей Михайлов. – Посадить дерево – это благое дело на многие годы вперед. Если учесть, что, к примеру, дуб дает прирост 7-10 см в год, то деревья, посаженные нашим предприятием, будут служить, приносить пользу и радовать нас, детей наших детей и следующие поколения рязанцев.

Сохранение окружающей среды и озеленение пространств – важный приоритет работы рязанского нефтезавода. В рамках экологической акции «Зелёная весна» работники предприятия вышли на четыре субботника в разных частях города – в Новопавловской роще, на Южном промузле, на улице Весенней и в Турлатове. На этой неделе с участием работников Рязанской НПК состоится субботник на территории ОКБ.

Завод также высадил 100 саженцев дуба в Турлатове по просьбе местных жителей. 100 саженцев липы, рябины и дуба появились в Комсомольском парке и на бульваре Победы.

Напомним, кроме мероприятий по благоустройству и озеленению Рязани, нефтезавод проводит эко-просветительскую работу со школьниками и студентами, а также ежегодно оказывает поддержку Окскому заповеднику. 

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]