Ещё на двух локациях сотрудники рязанской НПК высадили саженцы деревьев

Рязанская НПК продолжает активно участвовать во всероссийской акции «Зелёная весна». Ещё на двух площадках работники предприятия высадили саженцы липы, рябины и дуба.

Посадка саженцев прошла в Ильиной дубраве ЦПКиО и на Севастопольской аллее на улице Черновицкой. Ильину дубраву украсили 30 молодых дубов, на Севастопольской аллее появилось 40 молодых лип и 10 рябин.

Только в мае сотрудники предприятия высадили на различных локациях 300 молодых деревьев.. Все они планируют высадить 500 саженцев дуба, ели, сосны и липы.

Мы продолжаем реализовывать экологические инициативы, — сказал генеральный директор Рязанской НПКСергей Михайлов. – Посадить дерево – это благое дело на многие годы вперед. Если учесть, что, к примеру, дуб дает прирост 7-10 см в год, то деревья, посаженные нашим предприятием, будут служить, приносить пользу и радовать нас, детей наших детей и следующие поколения рязанцев.

Сохранение окружающей среды и озеленение пространств – важный приоритет работы рязанского нефтезавода. В рамках экологической акции «Зелёная весна» работники предприятия вышли на четыре субботника в разных частях города – в Новопавловской роще, на Южном промузле, на улице Весенней и в Турлатове. На этой неделе с участием работников Рязанской НПК состоится субботник на территории ОКБ.

Завод также высадил 100 саженцев дуба в Турлатове по просьбе местных жителей. 100 саженцев липы, рябины и дуба появились в Комсомольском парке и на бульваре Победы.

Напомним, кроме мероприятий по благоустройству и озеленению Рязани, нефтезавод проводит эко-просветительскую работу со школьниками и студентами, а также ежегодно оказывает поддержку Окскому заповеднику.























