Ещё в одном районе Рязанской области ввели ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС в Рязанской области из-за возникновения лесных пожаров ввели на территории Клепиковского района. Об этом сообщает сайт регионального правительства 17 августа.

Ранее режим ЧС был введён в Спасском районе. Там площадь лесных пожаров достигла 500 гектаров. По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова действуют четыре очага лесных пожаров в регионе. По его словам, опасности для населённых пунктов нет.

Напомним, ранее из-за пожара режим ЧС ввели в Окском заповеднике. 7info публикует видео крупного лесного пожара под Рязанью, снятое с высоты.