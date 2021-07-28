Еще на семи улицах в Рязани отключили холодную воду

В среду, 28 июля, в Рязани отключили холодную воду еще на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сотрудники «Водоканала» устраняют аварию.
До 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- Улица Бирюзова, дом № 25;
- Улица Братиславская, дома №№ 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1;
- Улица Дягилевская, дома №№ 56 — 81;
- Улица Мушковатовская, дома №№ 1 — 7;
- Улица 1-й Базарный проезд (частный сектор);
- Улица 4-й Дягилевский проезд (частный сектор);
- Улица 5-й Дягилевский проезд (частный сектор).