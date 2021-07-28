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Среда, 28 июля, 2021
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Еще на семи улицах в Рязани отключили холодную воду

Елена Лобанова
Еще на семи улицах в Рязани отключили холодную воду
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В среду, 28 июля, в Рязани отключили холодную воду еще на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники «Водоканала» устраняют аварию.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Улица Бирюзова, дом № 25;
  • Улица Братиславская, дома №№ 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1;
  • Улица Дягилевская, дома №№ 56 — 81;
  • Улица Мушковатовская, дома №№ 1 — 7;
  • Улица 1-й Базарный проезд (частный сектор);
  • Улица 4-й Дягилевский проезд (частный сектор);
  • Улица 5-й Дягилевский проезд (частный сектор).
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