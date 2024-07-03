Среда, 3 июля, 2024

Еще 5 дорог отремонтируют в Рязани

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

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Стало известно, что в Рязани пройдет ремонт еще на пяти улицах. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Речь о улицах Крупской, Загородной от Восточной окружной дороги до дома № 3 по Загородной улице, 1-ом Почтовом проезде, проезде Шабулина до 1-й Красной улицы, проезде Шабулина от дома 8А до дома10. Ремонт выполнит АО «Рязаньавтодор».

Работы обойдутся в 201 миллион рублей. Ремонт необходимо завершить до конца октября.

Ранее сообщалось о ремонте дорог на улицах Энгельса, Щорса, Центральная от дома 2Г до дома 64, 5-й район в посёлке Борки — от 4-го до 9-го района, Пушкина от улицы Ленинского Комсомола до улицы Семашко, Татарская от дома 93 до улицы Дзержинского; Костычева (дублёр). Работы также должны завершить до конца октября.

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