Стало известно, кто будет ремонтировать дороги в Рязани

В Рязани отремонтируют семь улиц в этом году. На портале госзакупок появилась информация, что победителем тендера стало ООО «Техногрупп». Компания снизила цену на 19,5 миллиона рублей от изначальной стоимости и предложила выполнить работы за 369 миллионов 681 тысячу рублей.

Работы пройдут на улицах Энгельса, Щорса, Центральная от дома 2Г до дома 64, 5-й район в посёлке Борки — от 4-го до 9-го района, Пушкина от улицы Ленинского Комсомола до улицы Семашко, Татарская от дома 93 до улицы Дзержинского; Костычева (дублёр). До конца октября 2024 года ремонт должен быть выполнен.