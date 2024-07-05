Пятница, 5 июля, 2024

Епископ Питирим рассказал о чудодейственной силе молитвы

Автор: 7info

Опубликовано

Фото со страницы епископа Питирима ВКонтакте

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов) рассказал о силе молитвы. Пост священник опубликовал на странице ВКонтакте.

«В храме вмч. Георгия Победоносца в г. Скопине каждый день совершаются молебны о Победе и за наших воинов. В начале СВО в этом храме на шпиле покосился крест. Недавно во время бури чуть не снесло купол — он чудом удержался, хотя и сильно накренился. Все это мы исправили. Молебны не прекращались — в 12 ч по будням и в 15 по воскресным дням. Жаль только очень мало молящихся. Но вот свидетельство о. Анатолия, который в череде служит там молебны:
«Владыка, благословите!!!
Добрый день!!!
Не могу не поделиться с Вами чудесным случаем, который произошёл со мной в пятницу в Георгиевском храме.
По обыкновению своему приехал я в храм служить молебен. На пороге меня встречает мужичок лет 55-60.
Как оказалось, он водитель машины МЧС, с помощью которой поправляли купол на храме.
Этот мужичок был сильно встревожен и попросил помолиться за сына, который находится на СВО и не выходил на связь уже больше недели.
Я предложил ему помолиться вместе с нами.
После молебна он подошёл ко мне и показал мне смс от сына, в которой было написано: » Привет, папа! Как дела?! «
Удивительно, что смс пришла сразу после коленопреклонной молитвы.
Может кто-то скажет совпадение, но для меня ни что иное, как сила молитвы. Видимо не зря молимся!!!»
А ведь и купол на храме поставили на место во время молебна — все утро были одни искушения, а к 12 часам подоспел кран и с последними словами заключительной коленопреклоненной молитвы купол был установлен!
И удивительная икона Спаса Нерукотворного, с которой я ездил на фронт, тоже там. Приходите, молитесь в этом храме, подавайте записки о воинах — и все вернутся живыми!»

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