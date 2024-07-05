Епископ Питирим рассказал о чудодейственной силе молитвы

«В храме вмч. Георгия Победоносца в г. Скопине каждый день совершаются молебны о Победе и за наших воинов. В начале СВО в этом храме на шпиле покосился крест. Недавно во время бури чуть не снесло купол — он чудом удержался, хотя и сильно накренился. Все это мы исправили. Молебны не прекращались — в 12 ч по будням и в 15 по воскресным дням. Жаль только очень мало молящихся. Но вот свидетельство о. Анатолия, который в череде служит там молебны:

«Владыка, благословите!!!

Добрый день!!!

Не могу не поделиться с Вами чудесным случаем, который произошёл со мной в пятницу в Георгиевском храме.

По обыкновению своему приехал я в храм служить молебен. На пороге меня встречает мужичок лет 55-60.

Как оказалось, он водитель машины МЧС, с помощью которой поправляли купол на храме.

Этот мужичок был сильно встревожен и попросил помолиться за сына, который находится на СВО и не выходил на связь уже больше недели.

Я предложил ему помолиться вместе с нами.

После молебна он подошёл ко мне и показал мне смс от сына, в которой было написано: » Привет, папа! Как дела?! «

Удивительно, что смс пришла сразу после коленопреклонной молитвы.

Может кто-то скажет совпадение, но для меня ни что иное, как сила молитвы. Видимо не зря молимся!!!»

А ведь и купол на храме поставили на место во время молебна — все утро были одни искушения, а к 12 часам подоспел кран и с последними словами заключительной коленопреклоненной молитвы купол был установлен!

И удивительная икона Спаса Нерукотворного, с которой я ездил на фронт, тоже там. Приходите, молитесь в этом храме, подавайте записки о воинах — и все вернутся живыми!»