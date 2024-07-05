Епископ Питирим рассказал о чудодейственной силе молитвы Епископ Питирим рассказал о чудодейственной силе молитвы Июль в «М5 Молл»: полезные мастер-классы, турнир по настольным играм, сказочные спектакли В Канищеве после удара молнии загорелся балкон многоэтажки — ТГ ВС РФ нанесли удар по центру подготовки диверсантов-подводников в Одесской области Елена Сорокина рассказала о ситуации с браками в Рязанской области Автор: 7info Опубликовано 05.07.2024 09:01 Фото со страницы епископа Питирима ВКонтакте Епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов) рассказал о силе молитвы. Пост священник опубликовал на странице ВКонтакте. «В храме вмч. Георгия Победоносца в г. Скопине каждый день совершаются молебны о Победе и за наших воинов. В начале СВО в этом храме на шпиле покосился крест. Недавно во время бури чуть не снесло купол — он чудом удержался, хотя и сильно накренился. Все это мы исправили. Молебны не прекращались — в 12 ч по будням и в 15 по воскресным дням. Жаль только очень мало молящихся. Но вот свидетельство о. Анатолия, который в череде служит там молебны:«Владыка, благословите!!!Добрый день!!!Не могу не поделиться с Вами чудесным случаем, который произошёл со мной в пятницу в Георгиевском храме.По обыкновению своему приехал я в храм служить молебен. На пороге меня встречает мужичок лет 55-60.Как оказалось, он водитель машины МЧС, с помощью которой поправляли купол на храме.Этот мужичок был сильно встревожен и попросил помолиться за сына, который находится на СВО и не выходил на связь уже больше недели.Я предложил ему помолиться вместе с нами.После молебна он подошёл ко мне и показал мне смс от сына, в которой было написано: » Привет, папа! Как дела?! «Удивительно, что смс пришла сразу после коленопреклонной молитвы.Может кто-то скажет совпадение, но для меня ни что иное, как сила молитвы. Видимо не зря молимся!!!»А ведь и купол на храме поставили на место во время молебна — все утро были одни искушения, а к 12 часам подоспел кран и с последними словами заключительной коленопреклоненной молитвы купол был установлен!И удивительная икона Спаса Нерукотворного, с которой я ездил на фронт, тоже там. Приходите, молитесь в этом храме, подавайте записки о воинах — и все вернутся живыми!» Новости СМИ2 Поделиться: VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Популярные материалы Над Рязанью раздался сильный грохот вечером 3 июля Прокуратура начала проверку по факту гибели 15-летней девушки в Рязани Названы самые важные годы в жизни каждого знака Зодиака Водители сообщили о «провокаторе» на трассе «Рязань-Михайлов» Герой мема про «борщ с капусткой» Литвинков проходит через серьёзные испытания Такер Карлсон сделал удивительное заявление о желаниях Зеленского В Рязани городские службы перевели в усиленный режим работы Обнаружен труп пропавшей в Рязани 15-летней девушки Провидица Панина подробно описала конец СВО Крупный пожар произошёл в Солотче, обесточена улица Последние публикации ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Июль в «М5 Молл»: полезные мастер-классы, турнир по настольным играм, сказочные спектакли 05.07.2024 08:54 В Канищеве после удара молнии загорелся балкон многоэтажки — ТГ 05.07.2024 08:10 ВС РФ нанесли удар по центру подготовки диверсантов-подводников в Одесской области 05.07.2024 08:00 Елена Сорокина рассказала о ситуации с браками в Рязанской области 05.07.2024 07:51 В МЧС сообщили подробности тушения пожара в Солотче 05.07.2024 07:30 Названы знаки Зодиака, с которыми невозможно построить отношения 05.07.2024 03:17 Нумеролог предупредила, что самый страшный день июля настанет вот-вот 05.07.2024 01:26 Иван Купала 7 июля: запреты и приметы самого мистического дня года 05.07.2024 00:30 Москвич, устроивший смертельное ДТП в Рыбновском районе, заключён под стражу 04.07.2024 23:38 В Рязани закроют движение транспорта на улице Промышленной 04.07.2024 23:28 Крупный пожар произошёл в Солотче, обесточена улица 04.07.2024 23:17 Анна Цивилева проверила ход строительства военных медучреждений в Рязани 04.07.2024 23:09