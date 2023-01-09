Понедельник, 9 января, 2023
Татьяна Проводина

Елена Сорокина выезжала на место аварии на теплотрассе на улице Интернациональной в Рязани

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Фото из Телеграм канала Елены Сорокиной

Мэр Елена Сорокина побывала на месте прорыва теплотрассы в Канищево. По словам директора Дягилевской ТЭЦ, порыв достаточно сильный, он привёл к снижению давления в системе. Сейчас повреждение локализовано.

Сотрудники ТЭЦ поднимают давление в сети, чтобы восстановить нормативное теплоснабжение потребителей.

Глава города провела оперативное совещание с руководителями администрации и Дягилевской ТЭЦ.

Отопление начало поступать в жилые дома и соцобъекты. Отключенными остаются 19 многоквартирных домов.

Восстановление теплового режима идёт постепенно. Специалисты ТЭЦ прогнозируют, что участок трубопровода планируют заменить в течение светового дня и полностью восстановить теплоснабжение потребителей к 9 часам вечера.

Елена Сорокина отметила, что на место аварии выезжали профильные руководители. Бригады МУП «РМПТС» и Аварийно-ремонтной службы при необходимости готовы оказать помощь.

Дополнительную информацию рязанцы могут получить по телефонам:

диспетчерской МУП «РМПТС»: 34-05-44,

дежурной службы управления энергетики и ЖКХ: 25-48-69.

Елена Сорокина выезжала на место аварии на теплотрассе на улице Интернациональной в Рязани

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