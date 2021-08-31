Елена Сорокина рассказала, как пройдут линейки в рязанских школах

На совещании в понедельник, 30 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, как пройдут линейки в школах.

В большинстве образовательных учреждений торжества, посвящённые Дню знаний, пройдут по кабинетам. В некоторых школах запланированы линейки. Их проведут с соблюдением санитарных норм.

В связи с началом учебного года специалисты мэрии осмаотривают школьные маршруты на предмет безопасности. Они проверяют дорожную разметку, наличие знаков. Управление транспорта усилит контроль за соблюдением перевозчиками расписания, в том числе в вечернее время.