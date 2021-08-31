28.6 C
Рязань
Вторник, 31 августа, 2021
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

Елена Сорокина рассказала, как пройдут линейки в рязанских школах

7info7
Елена Сорокина рассказала, как пройдут линейки в рязанских школах

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

На совещании в понедельник, 30 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, как пройдут линейки в школах.

В большинстве образовательных учреждений торжества, посвящённые Дню знаний, пройдут по кабинетам. В некоторых школах запланированы линейки. Их проведут с соблюдением санитарных норм.

В связи с началом учебного года специалисты мэрии осмаотривают школьные маршруты на предмет безопасности. Они проверяют дорожную разметку, наличие знаков.  Управление транспорта усилит контроль за соблюдением перевозчиками расписания, в том числе в вечернее время.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]