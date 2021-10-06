Елена Сорокина посетила пристройки в рязанским детсадам

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 5 октября посетила детсады 121 и 147, где возводятся ясельные пристройки по нацпроекту.

В детском саду №121 строительно-монтажные работы ведутся с незначительным отставанием от графика. Начался этап благоустройства. Подрядчик уже отделывает фасад, штукатурит стены, укладывает плитку. Организация, что кровельные работы и благоустройство территории завершатся через две недели. Через неделю туда подадут тепло. О ходе строительства пристройки мэру будут докладывать ежедневно.

Подрядчик, выполняющий работы в детском саду №147, не нарушает график. На объекте во всю идёт внутренняя отделка, подключены коммуникации, началось благоустройство.