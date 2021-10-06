7.5 C
Рязань
Среда, 6 октября, 2021
spot_img
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Елена Сорокина посетила пристройки в рязанским детсадам

7info7
Елена Сорокина посетила пристройки в рязанским детсадам

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 5 октября посетила детсады 121 и 147, где возводятся ясельные пристройки по нацпроекту.

В детском саду №121 строительно-монтажные работы ведутся с незначительным отставанием от графика. Начался этап благоустройства. Подрядчик уже отделывает фасад, штукатурит стены, укладывает плитку. Организация, что кровельные работы и благоустройство территории завершатся через две недели. Через неделю туда подадут тепло. О ходе строительства пристройки мэру будут докладывать ежедневно.

Подрядчик, выполняющий работы в детском саду №147, не нарушает график. На объекте во всю идёт внутренняя отделка, подключены коммуникации, началось благоустройство.

Радует, когда исполнитель ответственно относится к своей работе. Именно с такими людьми хочется работать дальше, – подчеркнула по итогу выездного совещания Сорокина.

  • Елена Сорокина посетила пристройки в рязанским детсадам
  • Елена Сорокина посетила пристройки в рязанским детсадам
  • Елена Сорокина посетила пристройки в рязанским детсадам
  • Елена Сорокина посетила пристройки в рязанским детсадам
  • Елена Сорокина посетила пристройки в рязанским детсадам
  • Елена Сорокина посетила пристройки в рязанским детсадам
  • Елена Сорокина посетила пристройки в рязанским детсадам

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,698ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]