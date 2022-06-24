Елена Сорокина поручила разобраться с шумом в квартире рязанки

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием жителей. Подробности встреч мэр сообщила на странице ВКонтакте.

Одна из заявительниц пожаловалась на шум и вибрацию в жилых помещениях дома 3 по ул. Новаторов. Сорокина поручила сотрудникам управления энергетики и ЖКХ на следующей неделе выехать на место, встретиться с заявительницей, разобраться в причине постороннего звука в квартире.

Еще один вопрос был связан с отсутствием подъездных путей к садоводческому товариществу «Павловское». Составлен акт о том, что существующий мост находится в аварийном состоянии, не пригоден к эксплуатации.

— Пока, в качестве временной меры, нужно укрепить дорогу, отсыпать ее асфальтобетонным гранулятом. Поручила взять вопрос на контроль управлению благоустройства и районной префектуре. Работы запланировали на начало следующей недели, — сообщила мэр.

Рязанец, проживающий на ул. Луговой, рассказал о пожаре, произошедшем в мае этого года в его доме. Елена Сорокина пообещала оказать помощь пострадавшему.