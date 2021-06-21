Елена Сорокина: Перед лицом трудностей наш народ всегда объединяется, это у нас в крови

— Это вызов, который потребовал полной сосредоточенности, заставил мобилизовать все ресурсы, — заявила мэр о пандемии коронавируса. — Единая командная работа, от федерального центра до местного уровня, позволила не растеряться, а действовать оперативно, скоординированно, на результат. За год было много переживаний, но перед лицом трудностей наш народ всегда объединяется. Это у нас в крови.