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Понедельник, 21 июня, 2021
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Елена Сорокина: Перед лицом трудностей наш народ всегда объединяется, это у нас в крови

7info
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В понедельник, 21 июня, глава администрации Рязани выступает с отчётом перед депутатами Рязанской гордумы.

— Это вызов, который потребовал полной сосредоточенности, заставил мобилизовать все ресурсы, — заявила мэр о пандемии коронавируса. — Единая командная работа, от федерального центра до местного уровня, позволила не растеряться, а действовать оперативно, скоординированно, на результат. За год было много переживаний, но перед лицом трудностей наш народ всегда объединяется. Это у нас в крови.

По словам Сорокиной, жители Рязани приняли введённые ограничения, изменили уклад жизни, привычки.

— Такая осознанность, принятие сложной ситуации говорят о высоком человеческом потенциале, — отметила мэр.

Она поблагодарила волонтёров, помогавших медикам, доставлявших продукты, лекарства рязанцам.

Глава администрации рассказала о мерах поддержки жителям города: выдаче продуктов малообеспеченным гражданам, сухих пайков школьникам. Работал телефон горячей линии психологической помощи.

— Своевременно принятые на муниципальном уровне меры поддержки бизнеса стали дополнением к государственным мерам поддержки, — сообщила Сорокина.

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