Елена Сорокина: Перед лицом трудностей наш народ всегда объединяется, это у нас в крови

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В понедельник, 21 июня, глава администрации Рязани выступает с отчётом перед депутатами Рязанской гордумы.
По словам Сорокиной, жители Рязани приняли введённые ограничения, изменили уклад жизни, привычки.
Она поблагодарила волонтёров, помогавших медикам, доставлявших продукты, лекарства рязанцам.
Глава администрации рассказала о мерах поддержки жителям города: выдаче продуктов малообеспеченным гражданам, сухих пайков школьникам. Работал телефон горячей линии психологической помощи.