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Во вторник, 27 июля, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела ход благоустройства рязанских дворов. Она посетила придомовую территорию на улицах Трудовой и Гагарина. Об этом глава администрации сообщила на своей странице ВК.

На объектах подрядчики должны отремонтировать дороги и дворовые подъезды, тротуары, смонтировать освещение, установить скамейки, урны и ограждения. Кроме того, по контракту необходимо оборудовать детские площадки и озеленить территорию.

Благоустройство площадки возле дома №1к1 по улице Трудовой выполнено более чем на 60%. В настоящее время ведется подготовка к монтажу детской площадки и озеленению. У дома защебенили парковку. Елена Сорокина поручила предусмотреть на участке ливневки, чтобы там не образовывались лужи.

На улице гагарина дома №№ 14, 14к1 объединены одной территорией. Подрядчик начал выполнять работы в начале июля, но уже к концу следующей недели пообещал завершить благоустройство.

— Рабочие качество выполнили асфальтировку тротуаров, которые ведут к детсаду №123. Именно по этим дорожкам жители будут водить детишек в дошкольное учреждение, — написала мэр города.

В общей сложности в 2021 году в городе благоустроят девять дворов и отремонтируют семь подъездов к домам.