Во вторник, 27 июля, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела ход благоустройства рязанских дворов. Она посетила придомовую территорию на улицах Трудовой и Гагарина. Об этом глава администрации сообщила на своей странице ВК.
На объектах подрядчики должны отремонтировать дороги и дворовые подъезды, тротуары, смонтировать освещение, установить скамейки, урны и ограждения. Кроме того, по контракту необходимо оборудовать детские площадки и озеленить территорию.
Благоустройство площадки возле дома №1к1 по улице Трудовой выполнено более чем на 60%. В настоящее время ведется подготовка к монтажу детской площадки и озеленению. У дома защебенили парковку. Елена Сорокина поручила предусмотреть на участке ливневки, чтобы там не образовывались лужи.
На улице гагарина дома №№ 14, 14к1 объединены одной территорией. Подрядчик начал выполнять работы в начале июля, но уже к концу следующей недели пообещал завершить благоустройство.
В общей сложности в 2021 году в городе благоустроят девять дворов и отремонтируют семь подъездов к домам.