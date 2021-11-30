Елена Сорокина напомнила рязанцам о необходимости уплатить налоги

Во вторник, 30 ноября в Управлении ФНС России по Рязанской области прошла пресс-конференция, посвящённая уплате налогов. Её провели руководитель ведомства Вячеслав Морозов и глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Морозов напомним рязанцам, что срок уплаты налогов физическими лицами за 2020 год истекает уже завтра, 1 декабря. Если платежи не будут выполнены в установленный срок, налогоплательщик становится должником, а за просроченные по выплатам дни ему будут начисляться пени.

Общая сумма имущественных налогов, рассчитанная за прошлый год, достигает 2,5 млрд руб. Налоговыми органами сформировано около 560 тысяч уведомлений: 380 тысяч направлены по почте, 175 тысяч — выгружены пользователям личного кабинета налогоплательщика.

В 2020 году возросло количество объектов налогообложение. У физлиц стало на 3 тысяч больше участков. Увеличилось число объектов капитального строительства и транспортных средств.

По состоянию на 25 ноября физлицами уплачены имущественные налоги в размере 1,6 млрд руб. В ведомстве считают, что налоговая кампания прошла успешно.

Елена Сорокина поблагодарила региональное Управление ФНС за качественную работу. А также обратилась к рязанцам:

– Налоговая база и налоговые доходы – основа собственных доходов города, – напомнила мэр. – Вместе мы решаем задачи как местного, так и государственного значения. Благодаря слаженной работе с УФНС Рязань в полной мере может выполнять взятые на себя социальные обязательства и софинансирует исполнение нацпроектов.

Сорокина сообщила, что, благодаря софинансированию национальных проектов, в Кальном построят школу, создадут 900 дополнительных мест для детей раннего возраста, проводится ремонт библиотек и учреждений культуры.