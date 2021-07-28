Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать спелый арбуз

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Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать спелый арбуз. При этом специалисты отметили, что не стоит зацикливаться на сезоне.

По словам гендиректора ягодного союза Ирины Козий, в августе — начале сентября в России начинается массовый сбор урожая. Однако в остальное время арбуз также можно покупать. Летом в Россию поставляют урожаи из Казахстана, а зимой и весной — из Ирана. Поставки идут и из других стран: Турции, Узбекистана, Коста-Рики, Египта и так далее.

Специалисты отметили, что лучше всего выбирать арбуз среднего размера. У плода должна быть матовая корочка, а полосы более яркими и четкими. Стоит обратить внимание и на земляное пятно. Оно должно быть единственным и ярко-желтым.

— Постучите по арбузу. Звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук свидетельствует о перезревании, а звонкий — наоборот, — говорится в сообщении.

Не стоит возлагать особые надежды на хвостик арбуза. Дело в том, что во время транспортировки он высыхает. На это уходит 3 — 4 дня.